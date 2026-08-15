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15/08/2026 | 16:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Canada vs HC Ferlach

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Domani, 14:15 UPCOMING : Live in 1d • 7h • 24m • 33s

All'International Summer Hockey Cup 2026, il Canada affronta l'HC Ferlach. La partita sarà trasmessa in diretta su sporteurope.tv. Nota sulla diretta streaming: tra le partite sono previste solo brevi pause. Se la partita precedente dovesse durare più a lungo, l'inizio di questa trasmissione potrebbe essere ritardato di conseguenza. Fino all'avvio, l'immagine di anteprima rimane visibile. Non appena andremo in diretta, il player passerà alla trasmissione in diretta. Si prega quindi di premere il pulsante di riproduzione per avviare la trasmissione.

IN ARRIVO
14.08.2026 | 13:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | KAC vs HC Ferlach
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14.08.2026 | 13:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | KAC vs HC Ferlach

Oggi, 11:15

Eishockey
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14.08.2026 | 15:45 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Kanada vs Rosenheim
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14.08.2026 | 15:45 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Kanada vs Rosenheim

Oggi, 13:45

Eishockey
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15.08.2026 | 10:15 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Kanada vs VSV
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15.08.2026 | 10:15 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Kanada vs VSV

Domani, 08:15

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16.08.2026 | 13:30 | U18 Boys | Eis Arena 1 | HC Ferlach vs VSV
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16.08.2026 | 13:30 | U18 Boys | Eis Arena 1 | HC Ferlach vs VSV

16/08/26, 11:30

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16.08.2026 | 18:00 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Rosenheim vs HC Ferlach
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16.08.2026 | 18:00 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Rosenheim vs HC Ferlach

16/08/26, 16:00

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16.08.2026 | 11:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Kanada vs KAC
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16.08.2026 | 11:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Kanada vs KAC

16/08/26, 09:15

Eishockey
IN ARRIVO
15.08.2026 | 14:00 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Rosenheim vs KAC
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15.08.2026 | 14:00 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Rosenheim vs KAC

Domani, 12:00

Eishockey
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14.08.2026 | 18:00 | Women | Eis Arena 2 | Kanada 1 vs BJA Budapest
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14.08.2026 | 18:00 | Women | Eis Arena 2 | Kanada 1 vs BJA Budapest

Oggi, 16:00

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14.08.2026 | 18:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Lakers Kärnten
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Oggi, 16:00

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15.08.2026 | 12:45 | Women | Eis Arena 2 | Kanada 2 vs BJA Budapest
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