All'International Summer Hockey Cup 2026, il Canada affronta l'HC Ferlach. La partita sarà trasmessa in diretta su sporteurope.tv. Nota sulla diretta streaming: tra le partite sono previste solo brevi pause. Se la partita precedente dovesse durare più a lungo, l'inizio di questa trasmissione potrebbe essere ritardato di conseguenza. Fino all'avvio, l'immagine di anteprima rimane visibile. Non appena andremo in diretta, il player passerà alla trasmissione in diretta. Si prega quindi di premere il pulsante di riproduzione per avviare la trasmissione.