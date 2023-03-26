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SKVS | Verbandsliga Frauen | KSC Immendingen 1 - KSC Önsbach 1

KSC Immendingen 1962 e.V.
KSC Immendingen 1962 e.V.

Endspiel um die Meisterschaft. Mit einem Sieg ist Immendingen sicher Meister. @ksc-oensbach #skvs #kegelnlebt #kegeln #sportkegeln #sportkegeln-classic &nbsp;

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