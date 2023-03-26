SKVS | Verbandsliga Frauen | KSC Immendingen 1 - KSC Önsbach 1

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Sportkegeln
Landesliga:KSC M1 - KSC Dittishausen M1 + Bezirksliga:KSC M2 - SG Mühlh./Bl. M1
KSC Immendingen 1962 e.V.·
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Qualifikation Südbadische Landesmeisterschaften Vereinsmannschaften Senioren B
KSC Immendingen 1962 e.V.·
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2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KSC Immendingen - SKK Oberlauterbach
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Bezirksklasse A: KSC Immendingen M2 - SG RW Unterk./Post Furtw. X1
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2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KSC Immendingen - KC Schrezheim 2
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