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SKVS | Verbandsliga Frauen | KSC Immendingen 1 - SKV Waldkirch 1

KSC Immendingen 1962 e.V.
KSC Immendingen 1962 e.V.

Ein Sieg ist für beide Mannschaften ein riesen Schritt Richtung Meisterschaft beim Duell Erster gegen Zweiter. Das Spiel wurde von 14 Uhr auf 12.30 vorverlegt.  #skvs @ksc-immendingen #kegelnlebt #kegeln   #sportkegeln #sportkegeln-classic #kegelsport

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KSC Immendingen 1962 e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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