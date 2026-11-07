Sportkegeln Schere
KSC Hüttersdorf 3 gg Dillingen 1 & 09 KSC Hüttersdorf 1 gg Wettenberg
Sportkegeln Herren
2. Bundesliga Süd
1. Bundesliga
KSC Hüttersdorf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
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2. Bundesliga Süd
1. Bundesliga
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08 KSC Hüttersdorf 2 gg SKV Trier 1 und KSC Hüttersdorf 1 gg Heiligenhaus
KSC Hüttersdorf·
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06 KSC Hüttersdorf 2 gg Neuhof und KSC Hüttersdorf 1 gg Kirchberg-Haardtkopf
KSC Hüttersdorf·