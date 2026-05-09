1926 – 2026. 100 Jahre Ringen. 100 Jahre Leidenschaft. 100 Jahre KSV Kirchlinde. Dieses Jahr ist für uns etwas ganz Besonderes: Der KSV Kirchlinde feiert sein 100-jähriges Vereinsjubiläum – und ihr könnt unsere Oberliga-Mannschaft auch von zu Hause aus live auf der Matte erleben.



KSV Kirchlinde vs. TV Essen Dellwig

05.09.2026 | Kampfbeginn: 19:30 Uhr

Sporthalle Jungferntal Jungferntalstraße 60-64, 44436 Dortmund



Ab 19 Uhr Live mit Blick auf die Aufstellungen !!



Wenn unsere Jungs auf die Matte gehen, geht es um mehr als nur einzelne Punkte. Es geht um die Mannschaft, um Emotionen, um spektakuläre Würfe und um zwei Teams, die bis zum letzten Kampf alles geben. Egal, ob ihr selbst Ringer seid, den KSV seit Jahren begleitet oder unseren Sport einfach einmal kennenlernen wollt: Schaltet ein und erlebt einen Oberliga-Kampfabend live mit uns! Vielleicht kennt ihr Ringen bisher nur von Olympia – dann ist das eure Gelegenheit zu erleben, wie intensiv, taktisch und mitreißend ein Mannschaftskampf sein kann. Ein Verein. Eine Mannschaft. Eine Leidenschaft. Seit 1926. Wir freuen uns auf jeden, der in der Halle mitfiebert – und auf alle, die uns LIVE auf Sportdeutschland.TV unterstützen.