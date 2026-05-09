OBERLIGA RINGEN LIVE | KSV Kirchlinde vs. TV Essen-Dellwig
KSV Kirchlinde vs. TV Essen Dellwig
05.09.2026 | Kampfbeginn: 19:30 Uhr
Sporthalle Jungferntal Jungferntalstraße 60-64, 44436 Dortmund
Ab 19 Uhr Live mit Blick auf die Aufstellungen !!
Wenn unsere Jungs auf die Matte gehen, geht es um mehr als nur einzelne Punkte. Es geht um die Mannschaft, um Emotionen, um spektakuläre Würfe und um zwei Teams, die bis zum letzten Kampf alles geben. Egal, ob ihr selbst Ringer seid, den KSV seit Jahren begleitet oder unseren Sport einfach einmal kennenlernen wollt: Schaltet ein und erlebt einen Oberliga-Kampfabend live mit uns! Vielleicht kennt ihr Ringen bisher nur von Olympia – dann ist das eure Gelegenheit zu erleben, wie intensiv, taktisch und mitreißend ein Mannschaftskampf sein kann. Ein Verein. Eine Mannschaft. Eine Leidenschaft. Seit 1926. Wir freuen uns auf jeden, der in der Halle mitfiebert – und auf alle, die uns LIVE auf Sportdeutschland.TV unterstützen.