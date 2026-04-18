Staffel Süd - Spieltag 1
Kurpfalz Bären vs. TSG Friesenheim
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3. Liga Frauen: Staffel Süd - HSG St. Leon/Reilingen vs. SG Schozach-Bottwartal
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3. Liga Frauen: Staffel Süd - Kurpfalz Bären vs. SG Kappelwindeck/Steinbach
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3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Kappelwindeck/Steinbach vs. TSV Haunstetten
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3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Schozach-Bottwartal vs. Kurpfalz Bären
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2. HBF: Krimi in Nürtingen und mehrere High-Scoring Games - die Highlights des 25. Spieltags
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2. HBF: Bremen mit Big Points und Leipzigs Serie endet - die Highlights des 24. Spieltags
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