Premium-Livestream Pay per View 6,90 € National League 26/27: All Access 99,00 € Weiter EishockeyGenève-Servette HC vs. Fribourg-Gottéron National League 19.12.26, 18:30 Uhr UPCOMING Ab 6,90 € Folgen National League: Video-Livestream des Spiels Genève-Servette HC vs. Fribourg-Gottéron. @national-leagueEishockeyGenève-Servette HCFribourg-GottéronNational League ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation. Dieser Livestream ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich