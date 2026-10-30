Premium-Livestream Pay per View 6,90 € National League 26/27: All Access 99,00 € Weiter EishockeyGenève-Servette HC vs. Lausanne HC National League 22.11.26, 12:45 Uhr UPCOMING Ab 6,90 € Folgen National League: Video-Livestream des Spiels Genève-Servette HC vs. Lausanne HC. @national-leagueEishockeyGenève-Servette HCLausanne HCNational League ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation. Dieser Livestream ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich