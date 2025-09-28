Eishockeywin2day ICE Hockey League: Olimpija Ljubljana vs. Hydro Fehervar AV 19 Olimpija Ljubljana 28.09.25, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Spiels Olimpija Ljubljana vs. Hydro Fehervar AV 19 in der win2day ICE Hockey League am 28.09.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #icehockeyleague #eishockey #icehockey @olimpija-ljubljana @hydro-fehervar-av19 @ice-hockey-leagueEishockeywin2day ICE Hockey LeagueHydro Fehervar AV19icehockeyOlimpija Ljubljana ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.