Diese Zusatzvereinbarung zum Commerce-Produkt ("Zusatz") wird von und zwischen Ihnen ("Sie", "Ihr" oder "Anbieter") und DOSB New Media GmbH ("DOSB NM") abgeschlossen und ändert die Vereinbarung (wie unten definiert) ab dem Datum, an dem Sie auf die Schaltfläche "Akzeptieren" unten klicken. Wenn Sie im Namen Ihres Arbeitgebers oder einer anderen juristischen Person akzeptieren, sichern Sie zu und gewährleisten, dass Sie rechtlich befugt sind, Ihren Arbeitgeber oder die betreffende juristische Person an die Bedingungen dieses Nachtrags zu binden. Wenn Sie nicht über die rechtliche Befugnis zur Bindung verfügen, klicken Sie bitte nicht auf die Schaltfläche "Akzeptieren" unten.

Lizenz

Inhaltslizenz Wenn Sie benutzerdefinierte Markenfunktionen oder andere Commerce-Inhalte zur Verwendung in Verbindung mit dem/den Commerce-Produkt(en) bereitstellen, erklären Sie sich mit Folgendem einverstanden: Ohne den Umfang der in der Vereinbarung gewährten Lizenzen einzuschränken, wird die Lizenzgewährung des Anbieters an die DOSB NM in Bezug auf die Inhalte des Anbieters dahingehend geändert, dass sie auch ausdrücklich das Recht (aber nicht die Verpflichtung) für die DOSB NM umfasst, Commerce-Inhalte zu hosten, zu cachen, zu leiten, zu übertragen, zu kommunizieren und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, zu speichern, zu kopieren, zu modifizieren (wie hierin beschrieben), zu verteilen, auszuführen, anzuzeigen, umzuformatieren, zu exzerpieren, zu analysieren, Algorithmen auf der Grundlage dieser Inhalte zu erstellen und sie anderweitig zu verwenden, soweit dies erforderlich ist: um diese Inhalte über die Commerce-Produkte verfügbar zu machen; und in dem von der DOSB NM nach eigenem Ermessen für notwendig erachteten Umfang, damit die DOSB NM oder ein Dritter im Auftrag von der DOSB NM die Verschlüsselung anwenden kann.

Markenmerkmale Ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen in der Vereinbarung gewährt der Anbieter der DOSB NM eine nicht-exklusive, weltweite, gebührenfreie Lizenz zur Nutzung aller vom Anbieter bereitgestellten Markenmerkmale (einschließlich aller Markenmerkmale, die sich auf die Commerce-Inhalte beziehen) in Verbindung mit der Nutzung der Commerce-Produkte, wie in diesem Nachtrag genehmigt, um die Commerce-Produkte und/oder die Verfügbarkeit der Commerce-Inhalte zu vermarkten und zu bewerben, sowie zur Verwendung in Präsentationen, Marketingmaterialien, Finanzberichten, Pressemitteilungen und Kundenlisten (einschließlich der auf den Websites von der DOSB NM veröffentlichten Kundenlisten und Screenshots von Commerce-Inhalten, die in den DOSB NM-Services enthalten sind).

Marketing-Assets Der Anbieter gewährt der DOSB NM und/oder einem Dritten im Auftrag von der DOSB NM eine gebührenfreie, nicht-exklusive, weltweite Lizenz für den maximalen Zeitraum, der nach den geltenden Gesetzen zulässig ist, um die Marketinginhalte zu kopieren, zu verbreiten, davon abgeleitete Werke zu erstellen (z. B. Teile der Marketinginhalte in Kombination mit anderen Inhalten zu kombinieren), aufzuführen, darzustellen und anderweitig in allen Medien zu nutzen, unabhängig davon, ob diese bereits bekannt sind oder erst noch entwickelt werden, und zwar ausschließlich in Verbindung mit dem Marketing, der Promotion und der Werbung für die DOSB NM Services zusammen mit den Commerce-Produkten. Wenn der Anbieter sich dafür entscheidet, der DOSB NM keine Marketing-Vermögenswerte zur Verfügung zu stellen, kann die DOSB NM (und/oder ein Dritter in seinem Auftrag) Marketingmaterialien unter Verwendung von Screenshots, Standbildern, Clips oder Bildern aus den Commerce-Inhalten erstellen, damit die DOSB NM (und/oder ein Dritter in seinem Auftrag) die DOSB NM-Services zusammen mit den Commerce-Inhalten vermarkten oder bewerben kann.

Die vorstehenden Lizenzen dürfen von der DOSB NM an seine verbundenen Unternehmen ausschließlich im Zusammenhang mit der Nutzung, der Bereitstellung und dem Betrieb der DOSB NM-Services unterlizenziert werden, vorausgesetzt, dass jede Verletzung dieser Vereinbarung durch ein verbundenes Unternehmen, das auf diese Weise unterlizenziert wird, als Verletzung dieser Vereinbarung durch die DOSB NM angesehen wird und die DOSB NM direkt und allein gegenüber dem Anbieter für eine solche Verletzung haftet.