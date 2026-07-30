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🔥 Saisonauftakt! | SVE Börninghausen 🆚 FC Lübbecke | BARRE Kreispokal Runde 1

petkusTV ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
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Gestern, 17:15 Uhr

🏆 Der BARRE Kreispokal ist zurück!

Mit dem Duell zwischen SVE Börninghausen und dem FC Lübbecke startet offiziell die neue Kreisfußballsaison 2026/27.

Der amtierende Barre-Kreispokalsieger FC Lübbecke reist nach dem Abstieg aus der Landesliga als Bezirksligist zum ambitionierten Aufsteiger SVE Börninghausen, der nach der Meisterschaft in der Kreisliga B wieder in der Kreisliga A spielt.

Wer zieht in die nächste Runde ein? Seid live dabei!

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📅 Donnerstag, 30.07.2026
🕢 Anstoß: 19:30 Uhr
📍 Rasenplatz Börninghausen
Ravensberger Straße
32361 Preußisch Oldendorf

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🎥 Livestream von PETKUS TV

✔️ Mehrere Kameraperspektiven
✔️ Live-Kommentar
✔️ Wiederholungen
✔️ Spielstand & Einblendungen

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💬 Schreib deine Tipps in den Chat!

👉 Wer gewinnt?
⚫ SVE Börninghausen
🟢 FC Lübbecke

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