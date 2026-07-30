🔥 Saisonauftakt! | SVE Börninghausen 🆚 FC Lübbecke | BARRE Kreispokal Runde 1

🏆 Der BARRE Kreispokal ist zurück!



Mit dem Duell zwischen SVE Börninghausen und dem FC Lübbecke startet offiziell die neue Kreisfußballsaison 2026/27.



Der amtierende Barre-Kreispokalsieger FC Lübbecke reist nach dem Abstieg aus der Landesliga als Bezirksligist zum ambitionierten Aufsteiger SVE Börninghausen, der nach der Meisterschaft in der Kreisliga B wieder in der Kreisliga A spielt.



Wer zieht in die nächste Runde ein? Seid live dabei!



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📅 Donnerstag, 30.07.2026

🕢 Anstoß: 19:30 Uhr

📍 Rasenplatz Börninghausen

Ravensberger Straße

32361 Preußisch Oldendorf



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🎥 Livestream von PETKUS TV



✔️ Mehrere Kameraperspektiven

✔️ Live-Kommentar

✔️ Wiederholungen

✔️ Spielstand & Einblendungen



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💬 Schreib deine Tipps in den Chat!



👉 Wer gewinnt?

⚫ SVE Börninghausen

🟢 FC Lübbecke



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