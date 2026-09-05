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German Masters Finale (Vormittagsveranstaltung Beginn 11:00 Uhr)

Randsport-Magazin - für den Sport vor Ort
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Liveübertragung der Vormittagsveranstaltung (Teil 2) der German Masters Finalrunde am 19.09.2026 in Albstadt:
Liveübertragung von und für den Ausrichter der Veranstaltung: Radsportverein Tailfingen e.V. 72458 Albstadt
Ort der Veranstaltung: Zollern-Alb-Halle in Albstadt-Tailfingen

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