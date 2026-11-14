Bundesliga: KSV Witten 07 vs. KV Riegelsberg

Vorkampf Landesliga: KSV Witten II vs. SU Annen II

#ringen #wrestling #witten #bundesliga Ringen bundesliga wrestling witten

Ringerverband NRW e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.