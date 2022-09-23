Internationaler Deutschlandpokal der Elite im Kunstradsport 2026 – RV Adler Neuwerk

Live aus der Krahnendonkhalle in Mönchengladbach-Neuwerk!



Erleben Sie Kunstradsport auf absolutem Weltklasse-Niveau. Der RV Adler 1901 Neuwerk e.V. präsentiert den Internationalen Deutschlandpokal der Elite im Kunstradsport 2026 – ein sportliches Highlight der Extraklasse.

Bei diesem hochkarätigen Turnier geht es um alles: Als Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft und gleichzeitige WM-Qualifikation kämpfen nationale und internationale Spitzenathleten um die begehrten Tickets für die Weltmeisterschaft. Freuen Sie sich auf ein hochkarätiges Starterfeld mit amtierenden Weltmeistern, Europameistern und nationalen Titelträgern.



Unser Sendeplan im Livestream (Samstag, 12. September 2026):

10:00 – 16:00 Uhr: Die packenden Vorkämpfe

18:00 – 19:45 Uhr: Das große Finale & die Siegerehrung



#Kunstradsport #Deutschlandpokal2026 #RVAdlerNeuwerk #IndoorCycling #WMQualifikation #Livestream