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Vienna Cup 2026 | Tag 1
Der Vienna Cup 2026 ist der erste Stopp unserer diesjährigen Skate Austria Cup Wettbewerbsserie – und ihr seid live dabei! 🎥✨
Freut euch auf spannende Bewerbe, starke Programme und jede Menge Eiskunstlauf aus Wien. Athlet*innen aus verschiedenen Alters- und Leistungsklassen eröffnen gemeinsam die neue Cup-Saison.
Wir wünschen allen Athlet*innen, Trainer*innen und Offiziellen einen erfolgreichen Start in die neue Saison und allen Zuschauer*innen viel Freude beim Livestream! 💙
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Skate Austria ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.