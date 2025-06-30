 Zum Inhalt

Premium-Livestream

Hol dir diesen Livestream für nur 5,00 €

Visa MasterCard, PayPal, Sofortüberweisung

Vienna Cup 2026 | Tag 1

Skate Austria
Skate Austria

UPCOMING Ab 5,00 €

⛸️ Der Skate Austria Cup startet in die neue Saison!

Der Vienna Cup 2026 ist der erste Stopp unserer diesjährigen Skate Austria Cup Wettbewerbsserie – und ihr seid live dabei! 🎥✨

Freut euch auf spannende Bewerbe, starke Programme und jede Menge Eiskunstlauf aus Wien. Athlet*innen aus verschiedenen Alters- und Leistungsklassen eröffnen gemeinsam die neue Cup-Saison.

Wir wünschen allen Athlet*innen, Trainer*innen und Offiziellen einen erfolgreichen Start in die neue Saison und allen Zuschauer*innen viel Freude beim Livestream! 💙

#ViennaCup2026 #SkateAustria #SkateAustriaCup #FigureSkating #Eiskunstlauf #LiveSkating #Vienna #Austria

Eiskunstlaufaustriafigureskatingskateaustria
Skate Austria ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.