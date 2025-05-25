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SKK Raindorf – SKC Victoria Bamberg | Waldhauer 1. Bundesliga | Saison 2026/2027

SKK Chambtalkegler Raindorf
SKK Chambtalkegler Raindorf

Chambtalkegler Raindorf – SKC Victoria Bamberg, 1. Spieltag
live aus dem Chambtaler Hof in Raindorf am 19. September 2026
@dkb @dkbc

Tabellen und Liveticker: https://bskv.sportwinner.de/

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