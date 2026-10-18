DSB Luftpistole - NSSV Verbandsliga

Der 1. Wettkampftag in der 4. Liga, der NSSV Verbandsliga.

Sportschiessen Luftpistole LIVE aus dem Schützenhaus in Essel Gastgeber ist der SV Lindwedel.



10:00 Uhr SV Lindwedel II : SV Meine

11:35 Uhr SV Rickensdorf : SGem Bülten

Mittagspause - nachfolgende Begegnungen starten eventuell 30 min. früher

13:40 Uhr SV Meine : SGem Bülten

15:15 Uhr SV Lindwedel II : SV Rickensdorf



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