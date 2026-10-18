Sportschießen
DSB Luftpistole - NSSV Verbandsliga
Sportschiessen Luftpistole LIVE aus dem Schützenhaus in Essel Gastgeber ist der SV Lindwedel.
10:00 Uhr SV Lindwedel II : SV Meine
11:35 Uhr SV Rickensdorf : SGem Bülten
Mittagspause - nachfolgende Begegnungen starten eventuell 30 min. früher
13:40 Uhr SV Meine : SGem Bülten
15:15 Uhr SV Lindwedel II : SV Rickensdorf
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Sportschiessen LIVE ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.