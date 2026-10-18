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Sportschießen

DSB Luftpistole - NSSV Verbandsliga

Sportschiessen LIVE
Sportschiessen LIVE

Der 1. Wettkampftag in der 4. Liga, der NSSV Verbandsliga.
Sportschiessen Luftpistole LIVE aus dem Schützenhaus in Essel Gastgeber ist der SV Lindwedel.

10:00 Uhr SV Lindwedel II : SV Meine
11:35 Uhr SV Rickensdorf : SGem Bülten
Mittagspause - nachfolgende Begegnungen starten eventuell 30 min. früher
13:40 Uhr SV Meine : SGem Bülten
15:15 Uhr SV Lindwedel II : SV Rickensdorf

#Luftpistole #Sportschiessen #Bundesliga #DSB #Schuetzenbund #Lindwedel @deutscher-schuetzenbund @bundesliga-sportschiessen

SportschießenBundesliga SportschießenDeutscher Schützenbund e.V.bundesliga
Sportschiessen LIVE ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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