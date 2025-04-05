Sportakrobatik
MANNSCHAFTSTAG DER SPORTAKROBATIK
Veranstaltungsort:
Gymnasium Königsbrunn
Alter Postweg 3
86343 Königsbrunn
Eintritt:10 €
Sportakrobatik
Veranstaltungsort:
Gymnasium Königsbrunn
Alter Postweg 3
86343 Königsbrunn
Eintritt:10 €
Sportakrobatik
Bayerische Meisterschaft der Sportakrobatik 2025
Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.·
Sportakrobatik
4. Internationaler Augsburger Acro Cup - Tag 3 - Finale
Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.·
Sportakrobatik
4. Internationaler Augsburger Acro Cup - Tag 1 - KFL + WKK
Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.·