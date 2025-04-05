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Sportakrobatik

MANNSCHAFTSTAG DER SPORTAKROBATIK

Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.
Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.

UPCOMING

Am 21.11.2026 verwandeln sich die Sporthallen des Gymnasiums Königsbrunn in das Zentrum der Deutschen Sportakrobatik. Ab 10 Uhr treffen sich die Sportakrobatik Landesverbände, um in den vier Altersklasse KFL, WKK, Jugend und Meisterklasse die Plätze auf den Siegerpodesten zu vergeben. Spannung pur ist angesagt für die Zuschauer live vor Ort oder am Bildschirm.
Veranstaltungsort:
Gymnasium Königsbrunn
Alter Postweg 3
86343 Königsbrunn

Eintritt:10 €

Sportakrobatik
Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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