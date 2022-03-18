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ProA: Ally Oop mit Spin in der Luft!

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Highlight des Video-Livestream des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. Phoenix Hagen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 21. Spieltag am 16.03.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga@nuernberg-falcons-bc@phoenix-hagen#basketball     #barmer2basketballbundesliga

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