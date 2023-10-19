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ProA: Blindes Verständnis bei Gießen! No-look zum 3er

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Highlight des Video-Livestream des Basketballspiels JobStairs Gießen 46ers vs. EPG Baskets Koblenz aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 3. Spieltag am 18.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @jobstairs-giessen-46ers @epg-baskets-koblenz

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