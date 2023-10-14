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ProA: Bochum mit der Monsterdefense!

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Video-Highlight des Basketballspiels VfL SparkassenStars Bochum vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 3. Spieltag am 13.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @sparkassenstars-bochum @uni-baskets-muenster

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