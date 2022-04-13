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ProA: Keiner kann Whittaker stoppen diese Saison!

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Highlights der Video-Livestream der Basketballspiele der PS Karlsruhe LIONS aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga aus der Saison 2021/22. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @ps-karlsruhe-lions#basketball     #barmer2basketballbundesliga

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