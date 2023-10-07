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Linßen mit dem Dunk: RASTA chancenlos

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Highlights des Basketballspiels Rasta Vechta II vs. Römerstrom Gladiators Trier aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 2. Spieltag am 06.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @rasta-vechta @roemerstrom-gladiators-trier

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