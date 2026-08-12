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6. Lauf zum TAG Wohnen Nachwuchs-BahnCup 2026
Hier trifft Leidenschaft auf Leistung: Taktik, Tempo und Emotionen prägen jeden Lauf dieses etablierten Bahnrad‑Wettbewerbs für den Nachwuchs. Der TAG Wohnen Nachwuchs‑BahnCup gilt als wichtige Plattform für die Entwicklung junger Athletinnen und Athleten und bietet echten Rennsport auf hohem Niveau.
Erleben Sie Bahnradsport live, spüren Sie die Dynamik der Rennen und begleiten Sie die nächste Generation des deutschen Radsports – jetzt einschalten bei sporteuropa.tv.