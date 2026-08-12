6. Lauf zum TAG Wohnen Nachwuchs-BahnCup 2026

Der TAG Wohnen Nachwuchs‑BahnCup 2026 steht für hochklassigen Nachwuchs‑Bahnradsport, packende Rennen und die Stars von morgen. Auf der traditionsreichen Radrennbahn in Gera treten junge Radsport‑Talente aus Thüringen, Mitteldeutschland und ganz Deutschland gegeneinander an und kämpfen in explosiven Disziplinen wie Sprint, Punktefahren, Ausscheidungsfahren und Ausscheidungsfahren um Sieg, Platzierungen und wichtige Cup‑Punkte.



Hier trifft Leidenschaft auf Leistung: Taktik, Tempo und Emotionen prägen jeden Lauf dieses etablierten Bahnrad‑Wettbewerbs für den Nachwuchs. Der TAG Wohnen Nachwuchs‑BahnCup gilt als wichtige Plattform für die Entwicklung junger Athletinnen und Athleten und bietet echten Rennsport auf hohem Niveau.



Erleben Sie Bahnradsport live, spüren Sie die Dynamik der Rennen und begleiten Sie die nächste Generation des deutschen Radsports – jetzt einschalten bei sporteuropa.tv.