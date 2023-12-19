Tischtennis
TTCL: KS Dekorglass Dzialdowo vs. GV Hennebont TT - Hauptrunde
Tischtennis Champions League·
@tischtennis-champions-league
Tischtennis
TTCL: KS Dekorglass Dzialdowo vs. GV Hennebont TT - Hauptrunde
Tischtennis Champions League·
Sonstiges
Champions League: Unfassbarer Krimi geht in die Verlängerung! Saarbrücken besiegt Düsseldorf im Golden Match und sichert sich CL-Titel
Sporteurope.TV·
Tischtennis
2. Runde: SPG FELBERMAYR Wels vs. Postsportverein Mühlhausen 1951 e.V. - kommentiert von Dennis Heinemann
Tischtennis Champions League·
Tischtennis
CHAMPIONS LEAGUE: TTC Berlin eastside vs. KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg
TTC Berlin Eastside·
Tischtennis
Überragendes Finale! Düsseldorf gewinnt spannenden Fight gegen Saarbrücken
Tischtennis Champions League·
Tischtennis
Ist das spannend! Shang Kun setzt sich im Herzschlag-Halbfinale mit Saarbrücken durch
Tischtennis Champions League·
Tischtennis
Franziskas Matchpoint, legt den Grundstein für Saarbrückens Einzug ins Finale!
Tischtennis Champions League·
Tischtennis
Karlsson macht für Borussia Düsseldorf das Finale klar! - TTSC "UMMC" wirft den Schläger
Tischtennis Champions League·
Tischtennis
Großes Tischtennis! Ricardo Walther kracht durch die Bande und holt Sieg
Tischtennis Champions League·
Tischtennis
Wahnsinns-Leistung! Mit 12 Jahren zählt Julian Rzihauschek vom SPG Walter Wels zur Meisterklasse
Tischtennis Champions League·
Tischtennis
Anton Källberg mit Willen! Düsseldorfer dreht Entscheidungssatz zum Sieg
Tischtennis Champions League·
Tischtennis
Hot-Shots-Alarm! Mühlhausen duelliert sich mit CL-Sieger Orenburg auf höchstem Niveau
Tischtennis Champions League·
Tischtennis
Der Altmeister unschlagbar! Vladi "Mr. Invincible" Samsonov eiskalt zum Satzgewinn
Tischtennis Champions League·