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TSG Friesenheim vs. TSV Haunstetten

TSG Friesenheim Frauen
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3. Handball-Liga Frauen: Video-Livestream des Spiels TSG Friesenheim vs. TSV Haunstetten. @3-handball-liga-frauen

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TSG Friesenheim Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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