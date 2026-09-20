Premium-Livestream
Hol dir diesen Livestream für nur 3,90 €
Hol dir diesen Livestream für nur 3,90 €
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - TSG 1846 Mainz-Bretzenheim vs. HSG Bensheim/Auerbach II
TSG 1846 Mainz-Bretzenheim Frauen·
Handball
2. HBF: TSG Mainz-Bretzenheim vs. HSV Solingen-Gräfrath 76
TSG 1846 Mainz-Bretzenheim Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - TSG 1846 Mainz - Bretzenheim vs. PSV Recklinghausen
TSG 1846 Mainz-Bretzenheim Frauen·
Handball
2. HBF: TSG Mainz-Bretzenheim vs. HL Buchholz 08-Rosengarten
TSG 1846 Mainz-Bretzenheim Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - TSG 1846 Mainz-Bretzenheim vs. 1. FC Köln 01/07
TSG 1846 Mainz-Bretzenheim Frauen·