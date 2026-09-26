Premium-Video Pay per View 5,90 € TSV Anderten 26/27 69,90 € VfL Eintracht Hagen 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter TSV Anderten vs. VfL Eintracht Hagen TSV Anderten Männer Heute, 17:00 Uhr Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels TSV Anderten Männer vs. VfL Eintracht Hagen Männer II. @3-handball-ligaHandball3. Handball-Liga MännerTSV Anderten MännerVfL Eintracht Hagen Männer IITSV Anderten Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.