Premium-Livestream Hol dir diesen Livestream für nur 3,50 € Pay per View 3,50 € Weiter HandballJBLH mB: TSV Burgdorf vs. HSG Schaumburg-Nord TSV Burgdorf-U19m 28.11.26, 13:20 Uhr UPCOMING Ab 3,50 € Folgen Am drittletzten Vorrundenspieltag der U17 Bundesliga empfängt der Tabellenführer aus der Reckenschmiede mit der HSG Schaumburg-Nord den Viertplatzierten. Anpfiff ist am Samstag, 28. November, um 14.30 Uhr. HandballTSV Burgdorf-U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.