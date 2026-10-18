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efloorball.de-Regionalliga Hessen: SG Marburg/Ebersgoens - Mainz
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efloorball.de-Regionalliga Hessen SG Griedel / Taunusstein - Erlensee
TSV 1899 Griedel e.V.·
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efloorball.de-Regionalliga Hessen: SG Griedel/Taunusstein - Frankfurt Falcons II
TSV 1899 Griedel e.V.·