S-CUP 2023 - Trailer - Handball der Spitzenklasse vom 28.07. - 30.07.2023

03.07.23, 08:38 Uhr
#handball der Spitzenklasse live aus der Eichwaldhalle Altensteig! Vom 28. - 30.07.2023 steigt der 28. Sparkassen-Cup mit einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld: @rhein-neckar-loewen , @tvb-stuttgart , @frischaufgp , @hbw-balingen-weilstetten , @hcob , @tsvaltensteighandball , BSV Bern, GC Amicitia Zürich
30.07.26, 08:06 Uhr
07.08.26, 16:30 Uhr
08.08.26, 13:30 Uhr
09.08.26, 09:30 Uhr
20.06.25, 14:11 Uhr
15.07.21, 12:08 Uhr
19.07.21, 09:19 Uhr
16.07.21, 10:21 Uhr
15.07.21, 12:04 Uhr
29.05.23, 17:48 Uhr
16.07.24, 15:22 Uhr