S-CUP 2023 - Trailer - Handball der Spitzenklasse vom 28.07. - 30.07.2023

#handball der Spitzenklasse live aus der Eichwaldhalle Altensteig! Vom 28. - 30.07.2023 steigt der 28. Sparkassen-Cup mit einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld: @rhein-neckar-loewen , @tvb-stuttgart , @frischaufgp , @hbw-balingen-weilstetten , @hcob , @tsvaltensteighandball , BSV Bern, GC Amicitia Zürich