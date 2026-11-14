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Turnen

Stadtpokal Sportakrobatik | 14.11.2026

Turn- und Gymnastikclub Leipzig e.V.
Turn- und Gymnastikclub Leipzig e.V.

UPCOMING

Liveübertragung des Stadtpokals der Sportakrobatik am 14.11.2026 #sportakrobatik    #leipzig    #tugleipzig    @saechsischerturnverbandev

TurnenSächsischer Turn-Verband e.V.Sportakrobatikleipzig
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14. November um 08:00