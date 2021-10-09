TuS Volmetal 1887 vs. VfL Gummersbach II | 3. Liga: Staffel D

Video-Livestream der Partie TuS Volmetal 1887 gegen VfL Gummersbach II in der Staffel D der 3. Handball-Liga am 09.10.2021. Das Livestream-Ticket für dieses Spiel kostet 4,50€. Die Vereine werden an dem Erlös direkt beteiligt - wähle mit dem Kauf des Tickets ganz einfach aus, welchen Verein du unterstützen möchtest. #handball #liga3 #dhb #staffel-d @deutscherhandballbund @3-handball-liga @tus-volmetal @vfl-gummersbach-ii