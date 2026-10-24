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Rollhockey

1. Rollhockey Bundesliga Herren - TuS Düsseldorf Nord vs. RESG Walsum

TuS Düsseldorf Nord / Rollhockey
TuS Düsseldorf Nord / Rollhockey

TuS Düsseldorf Nord vs. RESG Walsum, 1. Rollhockey Bundesliga, Saison 2026/27
Am 24.10.26, Anstoß: 16:00 Uhr

@resgwalsum1937 @rollhockey


#gotus #gozwote #rollhockey #rinkhockey #hockeypatines

RollhockeyRollhockeyRESG Walsum 1937gotus
TuS Düsseldorf Nord / Rollhockey ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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