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TV Aldekerk 07 vs. HSG Bensheim/Auerbach II

TV Aldekerk 07 Frauen
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3. Handball-Liga Frauen: Video-Livestream des Spiels TV Aldekerk 07 vs. HSG Bensheim/Auerbach II. @3-handball-liga-frauen

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TV Aldekerk 07 Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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