Sportkegeln
Regionalliga Mittlerer Neckar Männer: TV Unterlenningen II - SV Seckach
Regionalliga Mittlerer Neckar Männer
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Oberliga Südwürttemberg Frauen: TV Unterlenningen - KSG Mengen-Sigmaringen
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Oberliga Nordwürttemberg Männer: TV Unterlenningen-SG Feuerbach/Nord
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1. Bezirksliga MN: TV Unterlenningen g - KSV Weissach g
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2. Bezirksliga MN: TV Unterlenningen II g - SC Stammheim g
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Oberliga Nordwürttemberg Männer: TV Unterlenningen - VfL Stuttgart-Kaltental II
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Regionalliga Mittlerer Neckar Männer: TV Unterlenningen II - SG Eschenau-Pfedelbach
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