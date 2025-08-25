Tennis
Weitere Videos und Fotos von US Open 2025 Men's Singles
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Finale - Extended Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Finale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Finale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Halbfinale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Jan-Lennard Struff (GER) - Achtelfinale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Daniel Altmaier (GER) vs. Hamad Medjedovic (SRB) - 1. Runde - kommentiert von Ulf Kahmke & Jonas Hartenstein - Court 13
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Alexander Zverev (GER) [3] vs. Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Stefanos Tsitsipas (GRE) [26] vs. Daniel Altmaier (GER) - 2. Runde - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] - Halbfinale - kommentiert von Markus Theil & Barbara Rittner - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Stefanos Tsitsipas (GRE) [26] vs. Daniel Altmaier (GER) - 2. Runde - kommentiert von Andreas Thies - Grandstand
US Open 2025 Men's Singles·