US Open 2026
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Alle Spiele der US Open 2026
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@us-open-2026-mens-singles
US Open 2026
Alle Spiele der US Open 2026
Mit dem All Access-Pass erhältst du Zugriff auf alle Spiele der US Open 2026.
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Finale - Extended Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Finale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Finale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] - Halbfinale - kommentiert von Markus Theil & Barbara Rittner - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Halbfinale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Lorenzo Musetti (ITA) [10] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Karolina Muchova (CZE) [11] vs. Naomi Osaka (JPN) [23] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Lorenzo Musetti (ITA) [10] - Viertelfinale - kommentiert von Markus Theil - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·