Handball
HBF Relegation: Füchse Berlin vs. SV Union Halle-Neustadt - Spiel 2 | Highlights
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2. HBF: TG Nürtingen vs. TuS Lintfort | Highlights
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2. HBF: Füchse Berlin vs. HL Buchholz 08-Rosengarten | Highlights
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HBF Play-Offs-Finale: HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund - Spiel 2 | Highlights
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HBF Finale: Borussia Dortmund vs. HSG Blomberg-Lippe - Spiel 1 | Highlights
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HBF Halbfinale: HSG Blomberg-Lippe vs. Thüringer HC - Spiel 3 | Highlights
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HBF Play-Offs: Thüringer HC vs. HSG Blomberg-Lippe - Spiel 2 | Highlights
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Highlights: Buxtehuder SV vs. TuS Metzingen - Herzschlagfinale beim Play-Off-Auftakt
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Highlights: HC Leipzig vs. HC Rödertal
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Highlights: Thüringer HC vs. HSG Bensheim/Auerbach - Viel Spannung im Verfolgerduell
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