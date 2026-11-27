Premium-Livestream Pay per View 9,90 € ICE: All-Access-Pass Monatszahlung 24,90 € mtl. Away Pass 26/27 Graz 199,00 € Team Pass 26/27 Graz 249,00 € Team Pass 26/27 Wien 249,00 € ICE: All-Access-Pass Einmalzahlung 279,00 € jährlich Weiter Gameday 28Vienna Capitals vs. Moser Medical Graz99ers Vienna Capitals 06.12.26, 16:15 Uhr UPCOMING Ab 9,90 € Folgen win2day ICE Hockey League: Video-Livestream des Spiels Vienna Capitals vs. Moser Medical Graz99ers. @ice-hockey-leagueEishockeywin2day ICE Hockey LeagueVienna CapitalsMoser Medical Graz99ersVienna Capitals ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.