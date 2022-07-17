Weltrekord: Florian Zoller (AUT) überquert Highline zwischen zwei Gondeln

144 Meter Highline, bis zu 150 Meter über dem Boden und nur 25 Millimeter breit: Der Tiroler Slackliner Florian Zoller hat am TOP EXPRESS in Gurgl eine Highline zwischen zwei freischwebenden Gondeln erfolgreich überquert. Mit 144 Metern übertrifft er die bisherige Weltrekordmarke von 65 Metern um mehr als das Doppelte. Die Überquerung dauerte 15 Minuten und 30 Sekunden. Der Weltrekord ist bestätigt: Die ISA Sport Commission hat heute schriftlich zugesichert, dass die Überquerung offiziell verifiziert wird. Acht Jahre lang verfolgte Zoller die Idee, eine Highline zwischen zwei Gondeln zu begehen. Nach einem Jahr gezielter Vorbereitung gelang ihm das Vorhaben zwischen Obergurgl und Hochgurgl. Die besondere Herausforderung: Jede Bewegung versetzte die frei schwingenden Gondeln in Bewegung, was sich auf das stark durchhängende Band übertrug. Während der Überquerung neigten sich die Gondeln um rund zwölf Grad. Aufbau und Durchführung des Projekts vor Ort wurden innerhalb eines einzigen Tages umgesetzt.