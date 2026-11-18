Derbyluft in der Erwin-Kranz-Halle: DIE ERSTE empfängt TV Refrath 2

Am Samstag, 21. November, um 17:30 Uhr steigt in der Erwin-Kranz-Halle das Derby: DIE ERSTE trifft am 7. Spieltag der 2. Badminton-Bundesliga Nord auf den TV Refrath 2. Wer Badminton auf Bundesliganiveau mit echter Rivalität sehen will, ist an diesem Samstagabend in Beuel genau richtig.

Die Ausgangslage macht die Vorfreude noch größer. Nach sechs Spielen steht die Mannschaft des 1. BC-Beuel mit zwölf Punkten und vier Siegen auf dem vierten Tabellenplatz – punktgleich mit der Spvgg Sterkrade-Nord und in Schlagdistanz zu den Teams vor ihr. Zuletzt zeigten die Beueler in eigener Halle, was in ihnen steckt: Gegen den 1. BC Recklinghausen und den STC Blau-Weiss Solingen gelang jeweils ein 6:1, zwei Auftritte, die in der Breite überzeugten. Diesen Platz vier verteidigt DIE ERSTE am Samstag mit allem, was sie hat.