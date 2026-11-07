Gewichtheben
OBERLIGA & 1. BL GEWICHTHEBEN | KSV DURLACH vs. SV FLÖZLINGEN / SGV BÖBINGEN
Doppel-Heimwettkampf beim KSV Durlach!
Am Samstag, den 21. November 2026, stehen gleich zwei spannende Begegnungen auf dem Programm. Zunächst tritt unsere zweite Mannschaft in der Oberliga an, bevor am Abend unsere erste Mannschaft in der 1. Bundesliga an die Hantel geht.
🏋️ DIE BEGEGNUNGEN
🕓 16:00 Uhr | OBERLIGA
KSV Durlach II vs. SV Flözlingen
🕖 19:00 Uhr | 1. BUNDESLIGA
KSV Durlach vs. SGV Böbingen
📍 VERANSTALTUNGSORT
Fritz-Meier-Halle
Lenzenhubweg 14
76227 Karlsruhe-Durlach
🎥 LIVEÜBERTRAGUNG
Erlebt beide Wettkämpfe live und in voller Länge hier auf Sporteurope.tv.
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