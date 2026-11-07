🔴 LIVE | GEWICHTHEBEN – WETTKAMPFTAG



Doppel-Heimwettkampf beim KSV Durlach!



Am Samstag, den 21. November 2026, stehen gleich zwei spannende Begegnungen auf dem Programm. Zunächst tritt unsere zweite Mannschaft in der Oberliga an, bevor am Abend unsere erste Mannschaft in der 1. Bundesliga an die Hantel geht.



🏋️ DIE BEGEGNUNGEN



🕓 16:00 Uhr | OBERLIGA

KSV Durlach II vs. SV Flözlingen



🕖 19:00 Uhr | 1. BUNDESLIGA

KSV Durlach vs. SGV Böbingen



📍 VERANSTALTUNGSORT

Fritz-Meier-Halle

Lenzenhubweg 14

76227 Karlsruhe-Durlach



🎥 LIVEÜBERTRAGUNG

Erlebt beide Wettkämpfe live und in voller Länge hier auf Sporteurope.tv.



Unterstützt unsere Mannschaften vor Ort oder verfolgt den Wettkampftag bequem von zu Hause!



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