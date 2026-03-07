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Gewichtheben
1. Bundesliga KSV Grünstadt vs. SSV Samswegen
KSV Grünstadt· 07.03.26, 17:45 Uhr
1. Bundesliga KSV Grünstadt vs. SV Germania Obrigheim
KSV Grünstadt· 07.02.26, 17:45 Uhr
1. Bundesliga KSV Grünstadt vs. TB 03 Roding
KSV Grünstadt· 20.09.25, 16:45 Uhr
1. Bundesliga KSV Grünstadt vs. TSV Heinsheim
KSV Grünstadt· 22.03.25, 17:45 Uhr
1. Bundesliga AV03 Speyer vs. KSV Grünstadt
KSV Grünstadt· 08.02.25, 17:45 Uhr
1. Bundesliga KSV Grünstadt vs. AC 1892 Mutterstadt
KSV Grünstadt· 25.01.25, 17:45 Uhr