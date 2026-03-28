@svgermaniaobrigheim
Gewichtheben
SV Germania Obrigheim vs. AC Mutterstadt
SV Germania Obrigheim· Heute, 17:00 Uhr
SV Germania Obrigheim vs. Chemnitzer AC
SV Germania Obrigheim· 28.03.26, 18:00 Uhr
SV Germania Obrigheim vs. AV03 Speyer
SV Germania Obrigheim· 21.02.26, 18:00 Uhr
SV Germania Obrigheim 2 vs AC Germania St.Ilgen
SV Germania Obrigheim· 21.02.26, 16:00 Uhr
SV Germania Obrigheim vs. Athletenschmiede Kiel
SV Germania Obrigheim· 24.01.26, 18:00 Uhr
SV Germania Obrigheim 2 vs. A-Team
SV Germania Obrigheim· 24.01.26, 15:45 Uhr
SV Germania Obrigheim vs. KSV Durlach
SV Germania Obrigheim· 15.11.25, 18:00 Uhr
SV Germania Obrigheim 2 vs AC Schweinfurt
SV Germania Obrigheim· 15.11.25, 15:58 Uhr
IDJM 2025 @Obrigheim Tag 2
SV Germania Obrigheim· 28.06.25, 08:15 Uhr
IDJM 2025 @Obrigheim Tag 1
SV Germania Obrigheim· 27.06.25, 12:46 Uhr
SV Germania Obrigheim vs. TB 03 Roding
SV Germania Obrigheim· 22.03.25, 18:00 Uhr
SV Germania Obrigheim vs. SSV Samswegen
SV Germania Obrigheim· 08.02.25, 18:00 Uhr
SV Germania Obrigheim vs. KSV Grünstadt
SV Germania Obrigheim· 11.01.25, 18:30 Uhr