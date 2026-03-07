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Gewichtheben
AC Potsdam vs. SGV Böbingen 1. Bundesliga Gewichtheben
AC Potsdam· Heute, 16:48 Uhr
2. Bundesliga Gewichtheben, AC Potsdam vs. AC Meißen
AC Potsdam· 07.03.26, 17:24 Uhr
2. Bundesliga Gewichtheben, AC Potsdam vs. SV Empor Berlin
AC Potsdam· 07.02.26, 17:55 Uhr
2. Bundesliga Gewichtheben, AC Potsdam vs. KG Görlitz Zittau
AC Potsdam· 06.12.25, 17:55 Uhr
2. Bundesliga Gewichtheben, AC Potsdam vs. SuS Dortmund
AC Potsdam· 18.10.25, 16:55 Uhr
2. Bundesliga Gewichtheben, AC Potsdam vs. AS Kiel
AC Potsdam· 22.02.25, 17:50 Uhr