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RINGEN - Oberliga Hessen - KSC Germania 07 Hösbach II vs. KSV Waldaschaff

KSC Germania 07 Hösbach
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Am Samstag trifft unsere zweite Mannschaft auf den KSV Waldaschaff. Kampfbeginn: 17:30 Uhr

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