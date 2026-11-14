RINGEN - Oberliga Hessen - KSC Germania 07 Hösbach II vs. SC Großostheim

Am Samstag trifft unsere zweite Mannschaft auf den SC Großostheim. Kampfbeginn: 17:30 Uhr Ringen

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