1. Bundesliga Gewichtheben 26/27 | KSV Durlach vs. KSV Grünstadt

🎥 LIVESTREAM: KSV DURLACH vs. KSV GRÜNSTADT



🏋️‍♂️ Saisonauftakt in der 1. Bundesliga Gewichtheben



Für unsere Heberinnen und Heber geht es wieder auf die Plattform! Zum Start in die neue Saison der SBD German Weightlifting Bundesliga empfängt der KSV Durlach am Samstag den KSV Grünstadt zum Heimwettkampf.



Freut euch auf starke Leistungen im Reißen und Stoßen, spannende Duelle und Teamgeist auf und neben der Plattform. Jeder Versuch zählt. Jeder Punkt entscheidet.



📅 Wann? Samstag, 10. Oktober 2026

🕖 Beginn: 19:00 Uhr

📍 Wo? Fritz-Meier-Halle · Lenzenhubweg 14 · 76227 Karlsruhe-Durlach

📺 Live im Stream auf Sporteurope



Seid dabei und fiebert mit unseren Heberinnen und Hebern mit – in der Halle oder live im Stream!



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