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2. HBL: Lübbeckes Spohn sorgt in Dresden für Last-Second-Ausgleich

2. Handball Bundesliga
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11.11.19, 13:07 Uhr

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Handball TuS N-Lübbecke HC Elbflorenz U19m
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